2022/08/21 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Nj-AhJc8e8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواكب عاشوراء من قضاء النعمانية - رحال م٣ - الحلقة ٢٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواكب عاشوراء من قضاء النعمانية - رحال م٣ - الحلقة ٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).