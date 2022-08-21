سروة عبد الواحد: البرلمان الذي يفشل بعقد جلساته يجب أن يحل نفسه

2022/08/21 | 18:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت كتلة الجيل الجديد النيابية ، عن مسار دعوات حل مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية.

وذكرت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، في تصريح صحفي، ” طالبنا مع حركة امتداد ومجموعة نواب مستقلين منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب، لأن البرلمان الذي يفشل بعقد جلساته يجب أن يحل نفسه”.

واضافت ، “يجب أن يتم أولا تحديد آلية تعديل قانون الانتخابات وتغيير مجلس ادارة المفوضية واقرار قانون الموازنة، ثم يجري حل مجلس النواب”، مبينة أنه “لا يمكن ان يتم حل البرلمان من دون تحديد موعد انعقاد الجلسات والاتفاق على موعد اجراء الانتخابات”.

ورجّحت عبد الواحد، وهي عضو اللجنة القانونية النيابية، أن ” تحديد موعد اجراء الانتخابات الجديدة لا يقل عن سنة واحدة”.

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