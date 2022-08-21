القبض على متهم بحوزته 1 كغم من مادة الكرستال في سيطرة موزة شمالي البصرة

2022/08/21 | 18:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأحد، القبض على متهم بمتاجرة “المخدرات”، وضبط قرابة واحد كيلو غرام من مادة الكريستال بحوزته في سيطرة موزة، شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان، أنّ قواتها “ألقت القبض على متهم من مروجي المخدرات وبحوزته ١ كيلوغرام، من مادة الكريستال المخدرة في سيطرة موزة، شمالي المحافظة”.

وأضافت، أنّ “عملية القبض تمت بجهود إستثنائية وبعملية استباقية، ما أسفر عن العثور على المادة المذكورة داخل عجلة المتهم”، مشيرة إلى أنه “إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصولياً واحالته الى الجهات المختصة”.

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