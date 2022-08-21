2022/08/21 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة […]

ظهرت المقالة بعد سنوات من الانقطاع..



الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران أولاً على ايرث نيوز.

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