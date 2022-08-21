2022/08/21 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الأحد، إعادة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام المقبلة.وقالت وكالة الأنباء اإمارتية “وام”، إنه “في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران بشكل رسمي المركز الخبري الوطني.

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