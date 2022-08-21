2022/08/21 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، تعازيه لذوي ضحايا حادث الانهيار الترابي في مزار قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء.وقال بارزاني في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، “تلقينا بأسف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيرفان بارزاني يعزي بحادثة القطارة: مستعدون لتقديم العون لأهلنا في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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