بعد 6 سنوات من سحبه.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

2022/08/21 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

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