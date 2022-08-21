هندي يفوز بجائزة «مول مليونير» في أبوظبي

2022/08/21 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مجموعة «لولو العالمية» و«عروض أبوظبي»، فوز المتسوق الهندي سيلفرآني دينل في السحب النهائي لجائزة «مول مليونير» في نسختها الثانية، التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

قد جرت الجولة الأخيرة من السحب في مركز الوحدة مول التجاري، بحضور ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «لولو»، بحضور واجب الخوري، مدير لاين للاستثمار والعقارات، ذراع إدارة وتطوير مراكز التسوق للمجموعة، وتأتي هذه الفعالية بالشراكة مع «عروض أبوظبي»، ذراع التجزئة في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، وقد تضمنت الأمسية برنامجاً ترفيهياً ممتعاً للمتسوقين.

ونال 14 فائزاً جوائز فردية بقيمة 25000 درهم لكل منهم.



كما تم منح إجمالي 1.5 مليون درهم كجوائز للعملاء في 9 مراكز تجارية مشاركة في جميع أنحاء أبوظبي، ممن شاركوا بإنفاق ما لا يقل عن 200 درهم حتى تاريخ 6 أغسطس/ آب 2022.

وقد تم تسليم جوائز قيمة وقسائم هدايا بقيمة 150 ألف درهم إضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون درهم ل «مول مليونير»، وقد جرى ذلك بحضور مديري مراكز التسوق التجارية التسعة المشاركة في المسابقة.

وقال أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لولو»: «نحن سعداء بنجاح حملة مول مليونير الترويجية التي عززت مكانة أبوظبي المرموقة وجهةً تجارية وسياحية، وإن تنظيمنا لفعالية «مول المليونير»، مع شريكنا عروض أبوظبي بدعم مراكز التسوق التسعة، يعزز ثقة مجموعة لولو في انتعاش اقتصاد أبوظبي».

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من المسابقة شهدت مشاركة 9 مراكز تسوق تجارية في إمارة أبوظبي؛ وهي: الوحدة مول، المشرف مول، الخالدية مول، الراحة مول، مزيد مول، مركز مدينة زايد للتسوق ومركز الذهب، الفرسال سنترال مول، الفوعة مول، والبراري أوتلت مول.

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