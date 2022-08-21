2022/08/21 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: soN2wIfnhG0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجيهات لتكثيف الجهود وإنقاذ المحاصرين وملفات اخرى في نشرة الــ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجيهات لتكثيف الجهود وإنقاذ المحاصرين وملفات اخرى في نشرة الــ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).