عاجل| انهيار مزار كربلاء بالعراق.. انتشال 4 جثث والبحث يتواصل عن ناجين

2022/08/21 | 18:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الإنقاذ العراقية اليوم الأحد جثث 4 أشخاص من تحت أنقاض تلّ ترابي انهار على مزار ديني في محافظة كربلاء (جنوبي العراق).

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