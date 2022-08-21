انهيار مزار كربلاء بالعراق.. انتشال 4 جثث والبحث يتواصل عن ناجين

2022/08/21 | 18:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الإنقاذ العراقية اليوم الأحد جثث 4 أشخاص من تحت أنقاض تلّ ترابي انهار على مزار ديني في محافظة كربلاء (جنوبي العراق).

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