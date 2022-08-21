وزير الكهرباء يعلن زيادة الإنتاج في جميع المحافظات

2022/08/21 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن أسباب تذبذب الطاقة الكهربائية، فيما حددت موعداً لدخول محطة الزبيدية الخدمة بعد إعادة تأهيلها، وزيادة في الإنتاج لجميع المحافظات.

وقال وزير الكهرباء عادل كريم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "تأهيل محطة كركوك الغازية التي تعرضت الى عطل قبل عام بطاقة 190 ميغاواطا، تم من قبل شركة سيمنز"، مبينا أن "المحطة ستدخل إلى العمل بعد اسبوع".

وأوضح، أن "الأعمال جارية على إعادة تأهيل محطات الدبس والتي تركت لسنوات طويلة وكانت خارج الخدمة وهي في طور الإحالة إلى شركات عالمية، فضلا عن افتتاح محطة ثانوية ستعمل على خدمة المحافظة".

وبشأن تذبذب الطاقة أكد كريم، أن "محطات الطاقة الكهربائية الغازية في البصرة تعرضت إلى انفجار واللجان التحقيقية، مستمرة لمعرفة الاسباب التي تسببت بفقدان 2000 ميغاواط، بالاضافة الى فقدان العمل بعدد من المحطات الحرارية العملاقة في الزبيدية ووحدة توليدية في صلاح الدين"، لافتا الى "خسارة 930 ميغاواطا، وتمكنت الوزارة من إعادة عمل محطة الزبيدية وستدخل الخدمة يوم غد".

وتابع، "ستكون لدينا زيادة في الإنتاج ومستوى التجهيز بشكل عادل بين جميع المحافظات"، داعيا "القوات الامنية الى التعاون وايقاف اعمال التخريب التي تتعرض لها الشبكة الوطنية سواء قطع الاسلاك بالاطلاقات النارية أو تفجير ابراج نقل الطاقة".

ولفت، إلى أن "الوزارة لن تتمكن من بناء محطات كهربائية وزيادة الطاقة نتيجة عدم وجود دعم مالي"، مبينا أنه "بدعم من رئيس الوزراء تمكنت الوزارة من توفير الغاز الايراني".

وأضاف، أن "الوزارة بحاجة إلى مبالغ مالية لإعادة تأهيل الوحدات التوليدية للطاقة الكهربائية في بيجي وصلاح الدين فضلا عن إنشاء محطات حرارية في البصرة والناصرية واليوسفية وفي الفرات الأوسط".

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