2022/08/21 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lkAVzJqBTjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد.. وفـ.ـاة معتقل بسبب غامض ! | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد.. وفـ.ـاة معتقل بسبب غامض ! | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).