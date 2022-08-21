ليدز يسحق تشلسي بأكبر مفاجآت

2022/08/21 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للدلالة على أهمية فوز ليدز، فقد خسر أمام تشلسي بالنتيجة ذاتها الموسم الماضي على هذا الملعب بالذات، كما خسر مبارياته الـ12 ذهاباً وإياباً ضد الستة الكبار الموسم الماضي أيضا.

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