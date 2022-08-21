شاهد بالفيديو.. صحراء الربع الخالي تتحول إلى واحة بسبب السيول

2022/08/21 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحراء الربع الخالي تتحول إلى واحة بسبب السيول) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZgnkPF6_WRs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحراء الربع الخالي تتحول إلى واحة بسبب السيول) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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