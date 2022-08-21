2022/08/21 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: tHr1GJhVmrg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راغب علامة يوقع السفير العراقي في ورطة جديدة والخارجية تتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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