2022/08/21 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن حصيلة إصابات وضحايا حادث القطارة في كربلاء

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