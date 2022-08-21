روسيا تعلن استخدام أخطر صواريخها لضرب أوكرانيا

2022/08/21 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ كينغال تمتلك خصائص لا يتحلى بها أي صاروخ.

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