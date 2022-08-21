2022/08/21 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرارات مجلس الوزراء بجلسة الاحد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:14

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء بجلسة الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء بجلسة الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).