البرلمان الحالي يحظى بأقل ثقة منذ 2006.. منقذ داغر

2022/08/21 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منقذ داغر:

البرلمان الحالي يحظى بأقل ثقة حظي بها أي برلمان عراقي منذ 2006 أذ بلغت نسبة من يثقون به من العراقيين عموماً 12% فقط حسب آخر أستطلاع للرأي العام العراقي أجرته مؤسسة گالوب الدولية لاستطلاعات الرأي وأعلنت نتائجه أمس.وكانت أقل نسبة ثقة بالبرلمان لدى المحافظات الجنوبية كما هو واضح من الشكل أدناه

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