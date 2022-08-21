2022/08/21 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة”.

وأضافت، “يتقدم وزير الصحة هاني موسى العقابي بأحرّ التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم”، مؤكدة أنّه “ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت الوزارة ملاكاتها المختلفة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة وبمتابعة ميدانية من دائرة صحة كربلاء المقدسة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في مركز الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى”.

التالي

منذ 4 ساعات

الطيران المدني: التعاقد على الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي تم وفق الإجراءات والضوابط والقوانين النافذة

منذ 6 ساعات

التربية توجه المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين (وثيقة)

منذ 7 ساعات

الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

منذ 23 ساعة

التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين

منذ يوم واحد

انهيار القطارة..



الزج بفرق إنقاذ إضافية من 3 محافظات إلى كربلاء

منذ يوم واحد

صحة البصرة تنفي تسجيل حالات وفاة بسبب تلوث المياه

منذ يوم واحد

أرض معسكر الرشيد..



تهيئة ١٠٠ ألف متر لزراعتها كمسطح اخضر

منذ يوم واحد

التخطيط: جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يفحص علبة سكائر واحدة

منذ يوم واحد

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ يومين

الأنبار تتحرك لنصب 8 كاميرات لمحاسبة مخالفي السرعات المقررة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة القطارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة القطارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).