شرطة ديالى: الإطاحة بعشرة مطلوبين للقضاء في ديالى

2022/08/21 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات من شرطة ديالى القبض على عشرة مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة بديالى.

وقال العميد نهاد محمد حسن، المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى أن “المطلوبين القي القبض عليهم في بعقوبة وجلولاء وقره تبه بعد صدور أوامر قبض قضائية بحقهم”.

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