مطالباً بحماية دولية.. الجبر يعلن الكشف عن ملفات فساد لجميع السياسيين والجبوري يلّوح بكشف فساد مالي

2022/08/21 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ صلاح الدين المقال، عمار الجبر، يوم الاحد، انه سيكشف ملفات الفساد المالي لجميع السياسيين من دون استثناء، مطالباً بحماية دولية له ولعائلته، فيما ألمح النائب السابق مشعان الجبوري إلى أنه سيكشف أيضاً ملفات فساد.

وقال الجبر في تغريدة على تويتر، تابعتها “خبر برس” (واخ) “أطالب بالحماية الدولية لي ولعائلتي لان ما سأتكلم به سيؤدي الى انقلاب الامور رأساً على عقب في بلاد الرافدين”.

وأضاف “سأتكلم بالأسماء الصريحة والارقام ولن استثني منهم أحداً واذا فقدت حياتي فالعراق وشعبه المظلوم اغلى منها (هذا الفيديو لبراءتي من ابو مازن امامكم)”.

بدوره قال النائب السابق مشعان الجبوري، في تغريدة تعليقاً على تغريدة الجبر، تابعتها وكالة “خبر برس” (واخ) “إذا نفذ المحافظ عمار الجبر وعده وكشف عن ما عنده واتخذت أنا قراراً مماثلاً وكشفت كل ما عندي فإنني على يقين أن الثوار الصدريين سيتوجهون إلى مقرات أخرى”.

وأشار الجبوري إلى أن الثوار “لن يغادروها (المقرات) قبل الإطاحة برؤوس كبيرة بما يؤدي لإحداث التغيير الشامل الذي ينقذ العراق من قبضة مجموعة طاغية وفاسدة”.

وفي 19 آيار/ مايو الماضي، كشف مصدر نيابي، عن إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري من منصبه بأمر من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وقال المصدر، إن “سبب إقالة الجبوري جاءت بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام، وبناء على ذلك أوصت اللجان في تقريرها بإعفاء المحافظ من منصبه”.

وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب العراقي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.

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