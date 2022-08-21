الحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان وأحد موظفي الدار.. وهذه الأسباب

2022/08/21 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاحد، حكماً بالحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان، وأحد موظفيها عن إخلالهما بواجبات وظيفتهما عمداً بتعنيف النزيلات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة بحق مدير دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من شديدي العوق وأحد موظفي الدار عن اخلالهما بواجبات وظيفتهما عمداً بتعنيف النزيلات واستخدام القسوة وسوء استخدام موارد الدار”.

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