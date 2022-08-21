2022/08/21 | 19:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بيان صادر عن وزارة الصحة يتقدم وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي بأحرّ التعازي...

ظهرت المقالة الصحة تستخرج عشرة ضحايا من حادثة القطارة في كربلاء أولاً على المسلة.

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