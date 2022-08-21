الصحة النيابية تتحدث عن سرقات للأدوية والتجهيزات الطبية في بغداد

2022/08/21 | 19:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، 08/21/2022، عن وجود سرقات للأدوية والتجهيزات الطبية في مؤسسات...

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