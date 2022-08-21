بعد هدفه في تشيلسي.. هاري كين يحطم رقم أغويرو ويدخل تاريخ

2022/08/21 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل المهاجم هاري كين هدفاً واحدًا، قاد به فريقه توتنهام إلى التغلّب على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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