قوى تشرين تنادي بحل البرلمان العراقي وترفض الانخراط في الصراع بين التيار والإطار

2022/08/21 | 19:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر قوى وحركات تشرين إلى المظاهرات الجارية في العراق، بعين الترقب والتزام الحياد، بداعي تبعية تلك الاعتصامات والاحتجاجات لقوى سياسية، هيمنت على مشهد الحكم في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين.

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