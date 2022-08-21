وزير الكهرباء العراقي يعلن زيادة الإنتاج في جميع المحافظات

2022/08/21 | 21:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن حدوث زيادة في الإنتاج لجميع المحافظات.وأوضح وزير الكهرباء عادل كريم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تأهيل محطة كركوك الغازية التي تعرضت إلى عطل قبل عام بطاقة 190 ميغاواطا، تم من …

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