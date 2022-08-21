2022/08/21 | 21:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين، التي عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي.واستعرض الكاظمي، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، سير الأوضاع الأمنية في العراق، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 قرارات جديدة لـ"الوزراء" العراقي.. بينها زيادة رأسمال "العامة لتجارة السيارات") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 قرارات جديدة لـ"الوزراء" العراقي.. بينها زيادة رأسمال "العامة لتجارة السيارات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).