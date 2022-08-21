عمليات كربلاء تؤكد انقاذ ثلاث اشخاص من تحت ركام القطارة في كربلاء

2022/08/21 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاحد، عن انقاذ3 اشخاص من تحت ركام قطارة الامام علي المنهارة، مبينة ان العمل جاري على انقاذ الاخرين.وقالت عمليات كربلاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تواصل جهودها منذ اللحظات الأولى لانهيار التل الترابي الملاصق لقطارة الإمام علي عليه السلام غرب مدينة كربلاء المقدسة، إذ تعمل فرق الدفاع المدني على إخراج ما تبقى من الناجين تحت الكتل الترابية من خلال استنفار كافة الفرق المتواجدة في المحافظة".واضافت ان "هناك فرق إنقاذ من محافظة بغداد وبابل والنجف والديوانية وصلت"، مشيرة الى انه "تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من العالقين ولا تزال الجهود مستمرة من أجل إخراج المتبقين".ولفتت الى ان "هذه الجهود بالاشتراك مع الدفاع المدني وشرطة كربلاء مع الجيش والمتطوعين والحـشد الشعبــي والشرطة الاتحادية والصحة".

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