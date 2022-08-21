تشيلسي يتعرض لهزيمة قاسية على ميدان ليدز يونايتد

2022/08/21 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض تشيلسي لهزيمة قاسية هي الأولى له هذا الموسم وذلك عندما عاد بالخسارة 3-0 من ميدان منافسه ليدز يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



في مباراة ارتكب فيها حارس البلوز مندي خطأ فادحاً وطرد مواطنه كوليبالي.

وسجل لليدز الهدف الأول الأميركي بريندين آرونسون مستغلاً خطأ فادحاً من حارس تشيلسي السنغالي إدوارد مندي 33، فيما دون الهدف الثاني الإسباني رودريغو 37 برأسه، قبل أن يضيف جاك هاريسون مستغلاً تمريرة حاسمة من رودريغو 69.

ولعب البلوز بصفوف ناقصة ابتداء من الدقيقة 84 بعد طرد السنغالي كاليدو كوليبالي لنيله الإنذار الثاني.

ورفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط، أما تشيلسي فتقوف رصيده عند 4 نقاط.

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