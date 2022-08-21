2022/08/21 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أوضح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الاحد، حقيقة اصدار الاطار التنسيقي بيانًا يكلف به حنان الفتلاوي بمهمة المناظرة العلنية التي دعا لها الصدر. وقال الحيدري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي لم يكلف حنان الفتلاوي بمناظرة التيار الصدري نيابة عن ولم يصدر اي بيان رسمي عن الإطار بهذا الشأن".وأضاف، ان "حنان الفتلاوي هي من تطوعت لمناظرة التيار الصدري في جميع القضايا التي يريدون طرحها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يوضح حقيقة تكليف حنان الفتلاوي بالمناظرة مع الصدريين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يوضح حقيقة تكليف حنان الفتلاوي بالمناظرة مع الصدريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).