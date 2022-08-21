جيل بايدن خارج الحجر الصحي بعد نتيجتين سلبيتين لـ

2022/08/21 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن الخروج من حجرها الصحي بعدما أتت نتيجتها سلبية لفحصي كوفيد-19 أجرتهما على التوالي، وفق ما أعلنت مديرتها الإعلامية، الأحد.

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