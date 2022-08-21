2022/08/21 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تقدم التعازي إلى العراق بضحايا “قطارة الإمام علي” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تقدم التعازي إلى العراق بضحايا “قطارة الإمام علي”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تقدم التعازي إلى العراق بضحايا “قطارة الإمام علي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).