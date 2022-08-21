2022/08/21 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الأحد، إغلاق مزار “قطارة الإمام علي” بالكامل تحسباً لانهيارات جديدة.وقال الخطابي، خلال لقائه مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، إنّ “موقع الحادثة أغلق بالكامل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق مزار “قطارة الإمام علي” بالكامل تحسباً لانهيارات جديدة المركز الخبري الوطني.

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