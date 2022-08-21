2022/08/21 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظ كربلاء المقدسة: سيتم إغلاق الموقع الأثري لقطارة الإمام علي (ع) » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:01

واع/

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