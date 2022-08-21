2022/08/21 | 21:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HrPN8wqRt3c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطفال الشوارع اما نصنع منهم مجرمين او نجعلهم ابطالا ! - Morning Live - الحلقة ١٠٥) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطفال الشوارع اما نصنع منهم مجرمين او نجعلهم ابطالا ! - Morning Live - الحلقة ١٠٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).