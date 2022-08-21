2022/08/21 | 21:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nQbnFqwO5Lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لم نسمعها من بلاسخارت الموسوي يتحدث عن طلب الصدر للمناظرة.. بدأ يتراجع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لم نسمعها من بلاسخارت الموسوي يتحدث عن طلب الصدر للمناظرة.. بدأ يتراجع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).