زيارة وتغريدة.. هل تسببت صورة راغب علامة وزوجة السفير العراقي بالأردن في أزمة؟

2022/08/21 | 21:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الفنان اللبناني راغب علامة في ضجة كبيرة على المنصات الرقمية على خلفية صورة تجمعه مع عائلة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري؛ إذ وصفها بعض العراقيين "بغير اللائقة".فما قصة الصورة؟

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