2022/08/21 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيل الإذاعي الماهر يستذّكر خطوات التميّز ثقافة واسعة تسبقها اللياقة في اللفظ والتعبير والثقة بالنفس بغداد – ياسين ياس يتميز العاملون في الاذاعة والتلفزيون في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي بالكفاءة المتقدمة والمهارة الفائقة ، اذ يعدون جيلاً واعياً ومدركاً لحرفيات العمل الإذاعي مع الثقافة الواسعة، وإلالمام بفنون الاداء، وبصمة الحضور، ورغم تداخل الفترات الزمنية، الا […]

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