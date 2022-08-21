2022/08/21 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ألف إمرأة في إمتحان بالأحاديث النبوية السليمانية – صلاح سعيد أمين شاركت 25 ألف امرأة في كافة مدن وقصبات أقليم كردستان الجمعة في امتحان عن 100 حديث نبوي شريف ضمن مشروع قيم الحديث النبوي الشريف ، الذي يهتم بالأحاديث النبوية الشريفة بالأقليم من خلال حفظ الأحاديث النبوية واجراء امتحان فيها لشرائح مختلفة في المجتمع.

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