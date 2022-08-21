2022/08/21 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخو تحتضن ملتقى السينما الأول الموصل- هدير الجبوري على قاعة بلدية زاخو التي تتوسط المدينة الجميلة في كردستان العراق ،أقيم الملتقى السينمائي الاول بالتعاون مع رابطة السينما والتلفزيون وفناني البصرة.وتضمن عرض مجموعة أفلام سينمائية قصيرة تناولت مواضيع مختلفة من الواقع العراقي والتركيز على الكثير من المآسي التي يعيشها المجتمع والسلبيات التي لم تجد لها حلولاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو تحتضن ملتقى السينما الأول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو تحتضن ملتقى السينما الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).