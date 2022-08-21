2022/08/21 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب أحمد الأسدي اليوم الأحد، بإعلان نتائج التحقيق في حادثة “قطارة الإمام علي”، فيما أكد دعمه للقرارات التي تمنع تكرار مثل هكذا كوارث.

ظهرت المقالة ’كارثة القطارة’..



الأسدي يطالب بإعلان نتائج التحقيق ويدعو لمنع تكرارها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’كارثة القطارة’.. الأسدي يطالب بإعلان نتائج التحقيق ويدعو لمنع تكرارها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’كارثة القطارة’.. الأسدي يطالب بإعلان نتائج التحقيق ويدعو لمنع تكرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).