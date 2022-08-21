بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.. وزير الداخلية وقائد العمليات المشتركة يصلان كربلاء المقدسة

2022/08/21 | 21:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إلى مكان حادث قطارة الإمام علي (ع).

وقالت القيادة في بيان، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الأمير الشمري وصلا الى مكان حادثة قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة”.

وأضافت، أن “ذلك جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”، مشيرة الى “استمرار عمليات الانقاذ من فرق الدفاع المدني، وتواجد مدير الدفاع المدني منذ الساعات الاولى للحادث واستنفار كل المعدات الهندسية في محافظة كربلاء المقدسة”.

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