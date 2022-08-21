مجلس الوزراء يخرج بقرارات مهمة خلال جلسته المنعقدة لهذا اليوم.. أهمها

2022/08/21 | 21:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، تمت خلالها بحث مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، والتداول في مختلف القضايا والملفات المعدة على جدول الأعمال.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة السيد وزير الداخلية بالتوجه إلى مكان حادث تل قطارة الإمام علي -عليه السلام- في كربلاء المقدسة ويرافقه مدير عام الدفاع المدني للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض التل، وقدم سيادته تعازيه لذوي الضحايا، مشيداً بجهود الدفاع المدني في انتشال المحاصرين وإخراج أكبر عدد منهم.

واستعرض سيادته سير الأوضاع الأمنية في العراق، وجهود القوات العسكرية في ملاحقة فلول الإرهاب وبسط الأمن، وكذلك جهود الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة.

واستضاف مجلس الوزراء وكيل وزارة المالية السيدة طيف سامي، التي استعرضت خطط الوزارة للأشهر المتبقية من هذا العام، ومناقشة عدد من الملفات المالية التي ترتبط ببرامج ومشاريع خدمية واقتصادية.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، واستمرار وزارة الصحة في متابعة تطورات جائحة كورونا، وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطبية.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ تمويل وزارة المالية مستحقات العلوميين في وزارة الصحة والمحافظات بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) تنفيذاً للفقرتين (1، أو 2) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، والمؤرخ في 3 شباط 2021، من الإجمالي الفعلي، أو النفقات التشغيلية للدوائر، ومع قيام دوائر الصحة بتزويد وزارة المالية بجداول الحذف والاستحداث.

ثانياً/ تولي وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، تمويل صرف رواتب المنقولين من وحدة إنفاق إلى وحدة إنفاق، بتنزيلها من الجهة المنقولين منها وإضافتها إلى الجهة المنقولين إليها عند طلب التمويل للسنة السابقة مع الدرجة والتخصيص المالي دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي.

ثالثا/

1-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/ وزارة التجارة المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (10,053,879,413) ديناراً، فقط عشرة مليارات وثلاثة وخمسون مليوناً وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة عشر ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

2-أخذ وزارة التجارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

رابعاً/ متابعة تقرير وزارة التخطيط بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن الرقم الوظيفي حيث تم التصويت على:

1-تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لإجراء التقاطع بشكل شهري بشأن الرقم الوظيفي، مع إضافة مدير قسم الملاك في دائرة الموازنة في وزارة المالية إلى اللجنة.

2-إلزام رئيس وحدة الإنفاق المسؤولية القانونية عند إدراج معلومات غير دقيقة تتعلق بالرواتب والمخصصات والأرقام الوظيفية بدءاً من 1 كانون الأول2022.

3-إلزام الموظفين في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بإصدار البطاقة الموحدة، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (75 لسنة 2022).

خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2022).

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

21 آب 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يخرج بقرارات مهمة خلال جلسته المنعقدة لهذا اليوم.. أهمها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يخرج بقرارات مهمة خلال جلسته المنعقدة لهذا اليوم.. أهمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).