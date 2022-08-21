توب 5: انهيار في مزار ديني بالعراق.. ومقتل ابنة دوغين

2022/08/21 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الإمارات عودة سفيرها إلى إيران، وانهيار ركام على مزار قطارة الإمام علي بالعراق، وانفجار يؤدي لمقتل ابنة "عقل" بوتين وملهمه لغزو أوكرانيا، وكاميرا ترصد لحظات مرعبة لدهس شاحنة مجموعة من الأشخاص في تركيا، وصولا إلى ظهور عشرات السفن الحربية الغارقة من الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب بسبب جفاف أوروبا التاريخي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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