2022/08/21 | 22:00 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...
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ظهرت المقالة الصدر: شبهات الفساد تتسبب بضحايا مدنيين في القطارة أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: شبهات الفساد تتسبب بضحايا مدنيين في القطارة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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