الصدر يطالب بتحقيق فوري بحادثة القطارة

2022/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

يوم الأحد، على حادثة انهيار في مبنى

"قطارة الإمام علي"، بمحافظة كربلاء،

مشيراً إلى وجود شبهات فساد وراء

الحادثة.

‎وكتب الصدر، في تغريدة نشرها على

حسابه الشخصي بتو

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