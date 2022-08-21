مصر تعزي العراق في حادث انهيار كربلاء

2022/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مصر، اليوم الأحد، عن «عميق

التعازي وبالغ المواساة» للعراق جراء

حادثة قطارة الامام علي الذي تعرض

للانهيار غربي محافظة كربلاء 120

كيلومترا جنوبي بغداد.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية

المصرية:

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